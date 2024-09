Serie A Silver 2a giornata | la Genea Lanzara fa visita al Campus Italia

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiArchiviato il pareggio casalingo contro Belluno nel match inaugurale della, è già tempo di voltare pagina per la. I salernitani, dopo il debutto tra le mura amiche della Palestra Caporale Palumbo, sono attesi da un doppio turno consecutivo in trasferta. Prossima avversaria dei ragazzi allenati da coach Jose Luis Villanueva Lopez sarà la giovanissima compagine del, col match in programma questo Sabato, 28 Settembre, alle ore 17:30. La squadra guidata da Massotti è reduce dal successo di misura sul campo del Bologna United e cercherà, senza dubbio, di ripetersi tra le mura amiche de “La Casa della Pallamano” di Chieti.