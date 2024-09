Salerno firmato Protocollo per la tutela e l’integrazione dei minori stranieri non accompagnati

Leggi tutta la notizia su zon

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Stamane presso il Palazzo di Governo è stato sottoscritto und’intesa per la promozione di azioni volte a proteggere inonnella provincia di. I partecipanti All’iniziativa hanno partecipato, insieme al Prefetto Francesco Esposito, il Sindaco della città di, Vincenzo Napoli, accompagnato dall’Assessore alle Politiche Sociali, Paola De Roberto, il Presidente del Tribunale per i Minorenni, Maurizio Avallone, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, Patrizia Imperato, il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Campania e i rappresentanti di Questura, ANCI Campania e della Cooperativa Sociale La Tavola Rotonda. Presenti alla firma anche i comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.