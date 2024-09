Oroscopo Ottobre | Pesci

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Life&People.it 2o febbraio – 20 marzo, che Venere e che Marte e che Nettuno e che Saturno e che Uranobasta che poi gli altri undici segni dello zodiaco potrebbero adirarsi per tanta benevolenza celeste. La prima decade (dal 1° al 10° grado del segno) è ancora bellafresca dei baci di Marte, e Venere ha perso il senno a forza di giramenti di testa amorosi. Ma tanto a che serve il senno quando siete in compagnia di Eros? La seconda decade (dall’11° al 20° grado del segno) sarà nell’occhio del ciclone amoroso, fino al giorno dieci. Avete preparato il cartello Non Disturbare?Per la terza decade (dal 21° al 30° grado del segno) è il momento di agire, prendete l’iniziativa! La vostra autostima ve ne ringrazierà all’infinito. L'articoloproviene da Life&People Magazine.