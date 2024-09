Niente finale di Champions a San Siro Milano rischia di perdere 15 milioni di euro di indotto

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 25 settembre 2024) La notizia ha fatto sobbalzare tifosi e appassionati, ma anche cronisti, esperti e commentatori. Si dice che perfino i direttori dei grandi quotidiani sportivi italiani (sempre aggiornati in anteprima sulle vicende “extra-campo”) e due luminari del calcio moderno come Gianluca Di Marzio e Fabrizio Romano – fonti primarie di notizie e scoop – siano rimasti sorpresi leggendo la decisione della Uefa di togliere allo stadio di SanladiLeague prevista per il 2027. Un’assegnazione che era arrivata (seppur con riserva) lo scorso maggio, quando i vertici del massimo organismopeo – in particolare il comitato esecutivo, che si occupa di prendere e comunicare le decisioni “che contano” – avevano ipotizzato perla possibilità di ospitare l’ultimo atto della più prestigiosa competizionepea per club. Oggi, invece, è arrivata la doccia gelata.