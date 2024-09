Louis Vuitton vuole farci viaggiare molto comodi

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Nelle prime pagine del volume Bauli da Leggenda, edito nel 2010 da L'Ippocampo si legge: L’idea di un letto ripiegabile all'interno di un baule risaliva al 1865, ma all'epoca lo stessoaveva scordato di brevettarla. Così fu copiato a destra e a manca. Solo 20 anni dopo, il figlio George ne chiese il regolare brevetto d'invenzione e i Malle Lit cominciarono aper tutto il mondo. Uno in particolare divenne famoso, quello realizzato per l'esploratore italiano naturalizzato in Francia, Pietro Savorgnan di Brazzà, oggi esposto al museo Quai de Branly di Parigi. A l'etroit dans ses frontieres, le Vieux Continent part a la conquete de nouvelles terres. La malle-lit, un des objets cultes de la Maison, fut creee vers 1868, avant l'expedition au Congo de Pierre Savorgnan de Brazza.