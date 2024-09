La sovrabbondanza di dati sintetici sul web e il rischio di collasso delle IA generative

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Qual è il punto deboleintelligenze artificiali? Le intelligenze artificiali, probabilmente. Un recente studio realizzato da Amazon Web Services ha stimato che il cinquantasette per cento dei contenuti presenti oggi su Internet è generato o tradotto da un algoritmo di IA. L’indagine ha dimostrato che la traduzione automatica a basso costo, in grado di prelevare un contenuto e rigurgitarlo in più lingue, sarebbe il principale responsabile di questa situazione. I ricercatori hanno riscontrato una evidente «distorsione da selezione» (selection bias) nei contenuti tradotti automaticamente in più lingue rispetto a quelli pubblicati in una lingua sola. Si tratta di «contenuti più brevi, più prevedibili e che hanno una diversa distribuzione degli argomenti» rispetto al normale. In parole povere: sono peggiori.