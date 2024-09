I liberali a Bergamo azione e cultura di una minoranza laica dal 1922 al 1994

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 25 settembre 2024). È fissata per il 3 ottobre alle 17.30, nella sala Roberto Sestini del Palazzo dei contratti e delle manifestazioni di Via Petrarca 10, la presentufficiale del nuovo volume della FondLegler per la storia economica e sociale di. Intitolato “Idi unadalal” il libro, di circa 500 pagine con interessanti illustrazioni, è stato scritto dallo storico Ivano Sonzogni, con prefdi Beppe Facchetti. Descrive dettagliatamente la parabola del PLI, nato poco prima dell’avvento del fascismo e scioltosi nel, in un’ottica bergamasca inquadrata negli avvenimenti politici del secolo scorso.