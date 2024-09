Capuano esagera | Inter tornata quella di due anni fa Inzaghi preoccupato!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 25 settembre 2024) L’finisce sotto esame dopo la prestazione non all’altezza disputata nel derby. Giovmette in evidenza quelle che secondo lui sono le problematiche nerazzurre. CAMPANELLO D’ALLARME – Giov, ospite del salotto di Sportitalia, esprime il proprio punto di vista sull’di Simone: «È chiaro che non si può appiccicare l’etichetta di crisi, è tutto molto prematuro, però in questo primo mese di calcio si è visto qualcosa con una certa continuità. Io alle partite contro Monza, Genoa e Milan, aggiungoa San Siro contro il Lecce. Lì l’ha vinto per inerzia, gestendola dal 1? al 95?. Ma propriopartita doveva far suonare un po’ di più un campanello d’allarme.