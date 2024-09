ASL Caserta attivato servizio di assistenza oncologica negli istituti penitenziari

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di mercoledì 25 settembre 2024). L’Asl di, attiva un adeguatodiafferenti al proprio territorio. L’idea è quella di garantire a tutti i pazienti oncologici ospiti delle Carceri, l’ingresso nella ROC oltre alla discussione di ogni singola condizione patologica nei GOM. L’iniziativa parte dall’Asle su indicazione del Presidente Giunta Regionale della Campania, On.le Vincenzo De Luca, sarà estesa a tutte le AA.SS.LL. della Regione Campania. In definitiva si vuole garantire, così, a tutti i pazienti oncologici reclusi, un’adeguata, competente e veloce pur permanendo presso le strutture carcerarie. Tanto in ossequio ai principi per i quali tutti i pazienti ammalati di tumore possano usufruire di un’di qualità.