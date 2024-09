Affari Tuoi rivelato come funzionano le vincite e quali sono i trucchi che usa il dottore | le parole di Max Giusti

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Ormai da qualche settimana ha preso il via su Rai Uno la nuova edizione di, il game show preserale condotto per la prima volta da Stefano De Martino, il quale ha ereditato il posto che fino allo scorso anno era stato di Amadeus. La conduzione di Stefano, almeno per il momento, sembra aver convinto i telespettatori, che hanno premiato l’ex ballerino con ascolti più che soddisfacenti. Stefano, però, è solo l’ultimo dei numerosi conduttori che in questi anni siavvicendati alla conduzione del programma: al timone di, infatti, sisusseguiti Paolo Bonolis, Flavio Insinna, Amadeus e Maxe proprio quest’ultimo di recente ha fatto alcune interessanti rivelazioni in merito allo show preserale di Rai Uno.