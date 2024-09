Acea | il termovalorizzatore di Roma partirà a breve

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 25 settembre 2024) AGI - "Il tema dei rifiuti è cruciale per. Lo è sempre stato ma nell'ultimo anno e mezzo sono stati fatti dei passi importanti. In questo senso va il progetto deldi cui, insieme a un consorzio di imprese, si è fatta promotrice. Oggi il progetto ha raggiunto le varie fasi ed è in attesa della conferma definitiva della commissione tecnica. Poila cantierizzazione. Credo che ciò avverrà in tempi brevissimi". Lo ha affermato, a margine dell'Energy summit del Sole 24 ore, l'amministratore delegato diFabrizio Palermo, secondo il quale si tratterà "perdi un passo importante. In parallelo siamo al lavoro con Ama per tutto il ciclo dei rifiuti, non solo suma in tutti i territori in cui operiamo".