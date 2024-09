Roma scelto il nuovo CEO a interim | chi è Lorenzo Vitali

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 24 settembre 2024) Momento particolarmente turbolento in casa. Via De Rossi con annessa polemica e contestazione, dentro Juric. I Friedkin rivolgono la loro attenzione all’estero e comprano l’Everton. In questa situazione laè senza CEO dopo le dimissioni di Lina Souloukou, la prima (e l’unica, fin qui) a pagare la contestazione dopo il cambio allenatore. Souloukou era la donna forte della, figura apicale nel quadro dirigenziale. Va sostituita in maniera con una figura altrettanto importante per ricoprire un ruolo di primo piano e farlo senza errori. Servirà del tempo. Per ora lahaun CEO a. Trentasette anni, avvocato molto influente a Trigoria,ha gestito alcune delle vicende legali più spinose che la società giallorossa ha affrontato negli ultimi mesi, comprese alcune cause di lavoro interne che hanno creato scompiglio.