Qui Francia | Modesti e irreprensibili Ministri a lezione da Barnier

(Di martedì 24 settembre 2024) "Dovete essere". Alle 8 di mattina, davanti ai 39 frae sottosegretari che facevano colazione con croissants e café-crème a Matignon, il nuovo capo del governo francese Michelha vestito i panni del professore. Proibito mostrarsi arroganti o saccenti, ha ammonito. Agire prima di comunicare. Ascoltare gli altri prima di parlare. Insomma, fare il contrario di quel ha sempre fatto Emmanuel Macron Terminata la colazione, e dopo i riti d’obbligo per i passaggi delle consegne, i neodi questo governo "repubblicano, progressista ed europeo", come lo ha definito, si sono trasferiti all’Eliseo per la prima riunione di lavoro presieduta da Macron. "Sarò al vostro fianco per aiutarvi", ha esordito il presidente.