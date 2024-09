Non hai capito un… Grande Fratello lite choc tra Beatrice e Shaila | Non ti permettere più

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di martedì 24 settembre 2024) Il terzo episodio delè iniziato con una tensione crescente traLuzzi eGatta. La critica dell’opinionista si è concentrata sull’atteggiamento diverso alcuni uomini della Casa, un comportamento che Luzzi ha definito eccessivamente provocatorio. Durante la puntata del 23 settembre 2024, vari temi sono stati trattati, tra cui l’evoluzione del rapporto tra Helena Prestes e Lorenzo Spolverato. Tuttavia, i riflettori iniziali erano puntati suGatta, che ha subito un attacco da parte diLuzzi. “Questo non può stare al”. Bufera immediata sul concorrente: “Alle donne no” La discussione è scaturita da un video che mostrava l’ex Velina interagire in modo provocante con alcuni concorrenti, causando disagio e gelosia in Lorenzo Spolverato.