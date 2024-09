Napoli primo in classifica il dato è ufficiale | salti di gioia per Conte

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 24 settembre 2024) In casa, in attesa della sfida di Coppa Italia contro il Palermo, bisogna registrare undavvero esaltante. Dopo l’incredibile ko rimediato nelturno di campionato contro il Verona, ildi Antonioè migliorato di partita in partita. Gli azzurri, infatti, hanno prima battuto allo Stadio Diego Armando Maradona il Bologna ed il Parma e poi hanno sconfitto all’Unipol Domus il Cagliari guida Davide Nicola. Mentre nell’ultimo di campionato è arrivato un ottimo pareggio contro la Juventus di Thiago Motta. Ilha sì creato meno occasioni rispetto alle sfide precedenti, ma dall’altro canto non ha neanche concesso nulla alla ‘Vecchia Signora’.