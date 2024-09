Milano-Cortina 2026 | definito il calendario gare slittino si parte il 7 febbraio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 24 settembre 2024) Ledisu pista artificiale dei Giochi Olimpici delsi svolgeranno su budello ghiaccio diD’Ampezzo, impianto attualmente in fase di realizzazione, tra il 7 e il 12. Il nuovo Sliding center didovrà essere pronto per il 15 marzo 2025, in modo da essere utilizzato per i test di omologazione delle tre specialità:, bob e skeleton. Ogni sei mesi è in programma un sopralluogo del CIO circa lo stato dei lavori. Le prime due manche del singolo maschile andranno in scena il 7, il giorno dopo la cerimonia di apertura. Le prime medaglie verranno assegnate con le due manche successive, in scena l’8, mentre tra il 9 e il 10 sono collocate quattro manche dell’individuale femminile. L’11 verranno assegnate le medaglie nel doppio, femminile e maschile, mentre il 12è prevista la prova a squadre.