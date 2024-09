Milanese Imbruttito il film risate amare | La città dei ricchi? Bella e spietata

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 24 settembre 2024) Milano – Si sa, ilha poche ma inossidabili certezze: la, il lavoro (fatturare), la family. Ma la confusione è grande sotto il cielo. E così, tutto ad un tratto, per una battuta infelice e un altrettanto infelice cambio di proprietà nella sua azienda, si ritrova a vivere una sorta di contrappasso: disoccupato senza prospettive, obbligato dal destino a trasformarsi in rider, per cercare di rimettere a posto i pezzetti della sua esistenza. Chissà mai che impari qualcosa. Insomma: lo si era lasciato bello solido nel suo mondo, dopo essere stato sedotto da un chiringuito sulla spiaggia. Lo si ritrova nel delirio vero ma tutto da ridere di ‘Ricomincio da Taaac!’, da giovedì nei cinema diretto dal collettivo del Terzo Segreto di Satira (Pietro Belfiore, Davide Bonacina, Andrea Fadenti, Andrea Mazzarella e Davide Rossi). Protagonista sempre lui: Germano Lanzoni.