L’intelligenza artificiale per la diagnosi delle lesioni polmonari

(Di martedì 24 settembre 2024)nodularia supporto dellaprecoce. La Pneumologia dell’azienda Ospedaliero UniversitariaMarche sempre più all’avanguardia. L’unità operativa dell’ospedale regionale di Torrette ha recentemente implementato, con ottimi risultati, l’utilizzo di un sistema di navigazione broncopolmonare basato su algoritmi di intelligenzanella complessadei noduli. L’approccio diagnostico per via broncoscopica dei noduliperiferici rappresenta una sfida per la pneumologia interventistica. Al fine di incrementare la resa diagnostica di questedi difficile accessibilità, negli ultimi anni sono state sviluppate nuove metodiche di localizzazione e di navigazione endoscopica, tra le quali il BodyVision appare senza dubbio tra le più promettenti.