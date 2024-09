Inter il centrocampo che non ti aspetti | cose c’è dietro l’involuzione – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 24 settembre 2024) In-Milan ilnerazzurro si è spento. L’edizione odierna di TuttoSport analizza le prestazioni dei nerazzurri, alla ricerca di alcune spiegazioni.NEL MIRINO – Ildell’è fra i migliori d’Europa e questo è ormai un fatto ampiamente appurato. L’ultima conferma è arrivata proprio nell’esordio in Champions League, meno di una settimana fa, quando i nerazzurri sono riusciti a contrastare magistralmente il Manchester City, recandogli anche non pochi problemi. È per questo che la prestazione fornita nel derby contro il Milan appare così sorprendente, e purtroppo non in positivo. Proprio da quegli uomini in cui Simone Inzaghi ripone sempre fiducia, forza e speranze, domenica sera sono arrivate le peggiori risposte. BARELLA – Nicolò Barella non fa testo, perché nei minuti disputati in-Milan ha impiegato coraggio e impegno.