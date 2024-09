Harry a New York la dolce telefonata a Meghan Markle e ai figli

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 24 settembre 2024) Il principe, che da tempo ha lasciato la residenza reale per trasferirsi negli Stati Uniti con la moglie, in questi giorni si trova a Newper un’iniziativa legata alla memoria della madre Diana. Impegnato in convegni e conferenze, non dimentica però di chiamare a casa e di mostra ai suoi bambini le meraviglie della grande mela. La videochiamata diHa intenerito tutti i presenti il gesto del principepoco prima di salire sul palco del Concordia Annual Summit di New. A pochi minuti dall’inizio del proprio intervento,ha preso il telefono per videochiamare la mogliee i suoi due bambini, il principino Archie, 5 anni, e la principessa Lilibet, 3 anni. Spostandosi per la sala, il principe ha inquadrato la stanza per condividere i propri impegni con i piccoli.