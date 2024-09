Fondi minaccia un pubblico ufficiale e non rispetta il foglio di via | arrestato

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 24 settembre 2024), 24 settembre- In data 23 settembre c.a. a, in ottemperanza all’ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina, i Carabinieri della locale Tenenza hanno rintracciato e tratto in arresto un cittadino classe ’73 residente a(LT). Il soggettodoveva espiare la pena cumulativa residua di mesi 9 e giorni 20 di reclusione per oltraggio, violenza e, oltre a 4 mesi di arresto per inosservanza aldi via obbligatorio, fatti commessi nell’anno 2017. L’, espletate le formalità di rito, è stato accompagnato presso il proprio domicilio come disposto dall’Autorità Giudiziaria.