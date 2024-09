Endless Love Anticipazioni Puntate dal 30 Settembre al 4 Ottobre 2024 | Asu E Kemal Si Sposano!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di martedì 24 settembre 2024)dal 30al 4sposa Asu, ma è un inganno per ottenere le quote dell’azienda dei Kozcoglu. Intanto Nihan prende parte al piano!prosegue e, nel corso della settimana dal 30al 4, al centro dell’attenzione torneranno Asu e. Infatti Soydere deciderà di sposarsi con Asu, dando una grande gioia alla ragazza, ma il tutto farà parte del piano per rivelare che lei è la sorella di Emir. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.: dove eravamo rimasti? Emir e Zeynep hanno un duro scontro, perché Zeynep non ha messo da parte i sospetti sul fatto che tra lui e Asu ci sia una relazione clandestina.