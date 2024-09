Concorso ippico per 6mila In tanti allo Squarcia | | Settore da rilanciare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 24 settembre 2024) Oltre seimila spettatori. E’ quanto fatto registrare dalla seconda edizione del‘Città di Ascoli’, andata in scena tra venerdì e domenica al campograzie all’organizzazione curata dalla Fise, dalla società ‘Bb Equestrian Ssd Arl’ e da Roberta Faraotti, in sinergia ovviamente con il Comune e con l’azienda Panichi, main sponsor dell’evento. Un successo strepitoso, quello riscosso dall’iniziativa, che in un weekend ha portato in città i migliori cavalieri e le più brave amazzoni d’Italia. Spalti gremiti per ogni gara e uno spettacolo che ha entusiasmato il popolo ascolano. "E’ l’unico, a livello nazionale, che si svolge nel bel mezzo di una città – spiega Angelo De Angelis, storico cavaliere della Piazzarola (che vinse tre Quintane tra il 1960 e il 1962), il quale ha assistito a ogni singolo appuntamento –.