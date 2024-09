Como primo urrà della stagione | l’Atalanta va ko in casa dopo 50 anni

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) Bergamo, 24 settembre 202 4- Prima vittoriaper ilcontro un’Atalanta che si è fatta rimontare con tris di gol nella ripresa. Ilnon vinceva a Bergamo dal 1974, cinquant’stregati, rotti dal tris di gol nella ripresa e dal gioco spumeggiante di Fabregas, orchestrato dall’ex Real Nico Paz. Fabregas conferma la stessa formazione decisa prima del rinvio di lunedì, con Van Der Brempt al posto di Iovine, sulla fascia destra. Stasera terreno in perfette condizioni, si può iniziare. Ilsquillo è di bergamaschi al 7’, De Ketelaere fa un’incursione in area e serve al limite Retegui, che tira angolato, ma Audero con una gran parata mette in angolo.ferma ogni ripartenza di Paz, con le buone o con le cattive.