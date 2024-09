Calcio in Tv ora la multa è istantanea | è caccia al pirata in tutta Europa

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 24 settembre 2024) La nuova legge anti pirateria è entrata definitivamente in vigore, così come il protocollo tecnico che permetterà di stanare i furbetti del “pezzotto” in tempo reale con conseguente salatissimaE’ stato lo stesso Amministratore Delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, ad annunciare la grande e soprattutto attesa novità. Da oggi è entrato definitivamente a regime il protocollo tecnico antipirateria. Dopo che lo scorso anno era stata approvata la legge apposita, l’Agcom ha messo a disposizione dalla Lega Serie A una sofisticata piattaforma tecnologica che attraverso una “osservazione diretta”, è in grado di individuare i sitie oscurarli al massimo entro trenta minuti grazie ai prestatori di servizi e di accesso alla rete. Ecco la nuova legge antipirateria – Cityrumors.