Benevento via Capitano Rampone parzialmente chiusa al traffico il 26 e 27 settembre

Tempo di lettura: < 1 minutoViaSalvatore, nel tratto che va da via San Gaspare del Bufalo a via Gaetano Rummo, resteràalveicolare a causa di lavori sulla rete fognaria da parte di Gesesa dalle ore 7:00 di giovedì 26sino alla fine dei lavori, prevista per il giorno seguente. I residenti in zona potranno transitare da via San Gaspare del Bufalo e da corso Garibaldi (accesso Duomo). In quest'ultimo caso dovranno rispettare la velocità massima non superiore a 10 km/h.