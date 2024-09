Una rivoluzionaria per il modo in cui ha trattato i bambini che nessuno voleva | la clip in eslcusiva di Maria Montessori – La nouvelle femme

Leggi tutta la notizia su amica

(Di lunedì 23 settembre 2024) Sonocome lei, la piccola Tina, che vedete in questain anteprima, cheaiutare all’inizio. Poi sono arrivati tutti gli altri. È un passaggio toccante di– Ladi Léa Todorov quello che vi proponiamo nel video in esclusiva per Amica.it. Il film sulla pedagogista italiana, vissuta nella prima metà del Novecento, arriva nelle sale italiane il 26 settembre con Wanted Cinema.– Lavede protagonista Jasmine Trinca, nel ruolo della dottoressa di origine marchigiane che ha rivoluzionato con il suo metodo l’educazione e l’approccio all’infanzia. E Leïla Bekhti in quelli di Lili d’Alengy, famosa cortigiana parigina con un segreto vergognoso.