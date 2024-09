Pm | si processa Turettanon femminicidio

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 23 settembre 2024) 15.15 "Il processo è sulle responsabilità personali.E' un processo non alma solo a Filippo Turetta".Così il procuratore di Venezia Cherchi,che ha assistito all'avvio del processo per l'omicidio di Giulia Cecchettin. "Non è uno studio sociologico - ha aggiunto il magistrato -ma un accertamento delle responsabilità". "Il processo deve svolgersi nelle aule del Tribunale nel rispetto anche dell'imputato"."Sarebbe grave" se Turetta non partecipasse al processo pubblico per la pressione mediatica che si è scatenata.