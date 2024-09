Palmeri | Inter senza umiltà corsa e sacrificio Ha vinto Fonseca

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 23 settembre 2024) Tancrediha vissuto il derby direttamente dallo stadio e a caldo ha commentato la sconfitta dell’contro il Milan. Il video da X. DIFFERENZE –e Milan hanno giocato un derby completamente opposto. Tancredilo ha fatto notare subito dopo il match di San Siro: «Il coraggio e ilpremiano sempre nel calcio. Tutti erano sicuri che i nerazzurri fossero strafavoriti, si credeva che il Milan fosse sull’orlo del precipizio. L’ha vintacon il 4-2-4, lo era. Possibile con il coraggio di tutti, è saltata la disciplina tattica dell’. La prima linea alta del Milan ha messo in difficoltà l’, che non ha fatto nulla di ciò che le riconosciamo. Mancata. Campionato differente per la squadra di Simone Inzaghi».