Milano Beauty Week 2024 | terza edizione dal 25 al 29 settembre

(Di lunedì 23 settembre 2024)– Bellezza, benessere, ma anche sostenibilità e beneficenza. Dal 25 al 29a palazzo Giureconsulti si svolge ladi, organizzata da cosmetica Italia in collaborazione con Cosmoprof ed Esxence. Un ricco programma di attività, aperto al pubblico, che anima, oltre ai due hub, vie, piazze, spazi commerciali, luoghi d'arte, daitram alle biblioteche. Tra i temi di quest'anno sostenibilità, oltre a innovazione ed inclusione. Torna “Never Ending” assieme ad un’inedita esposizione in collaborazione con Scart dove gli scarti industriali trasformati in opere d’arte. Il progetto unisce sostenibilità e innovazione celebrando la circolarità nel settore cosmetico.