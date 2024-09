Immunoematologia si cambia Gianluca Lodi è il nuovo direttore

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 23 settembre 2024)è ildell’unità operativa die medicina trasfusionale dell’azienda ospedaliero–universitaria. Il professionista succede a Maurizio Govoni, che per diversi anni ha diretto il reparto e per il quale lavoro vanno i ringraziamenti dell’azienda. Laureato con il massimo dei voti in Medicina a Unife,ha conseguito poi la specializzazione in Nefrologia e in Patologia clinica (indirizzo immunoematologico). Dirigente medico al Servizio die trasfusionale di Ferrara dal 1989, ha maturato esperienze nella raccolta sangue, in emaferesi terapeutica e avviato il percorso della raccolta di cellule staminali ematopoietiche autologhe in pazienti ematologici. Ha inoltre avviato la fotochemioterapia extracorporea off line e le procedure aferetiche di scambio eritrocitario nei pazienti falcemici.