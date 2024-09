Il Palermo cambia volto per la sfida al Maradona

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 23 settembre 2024), Dionisi in Coppa Italia contro il Napoli dovrebbe dare spazio a chi ha giocato meno finora Ilin vista del match di Coppa Italia contro il Napoli, previsto giovedì 26 settembre alle 21, presso il. Stando a quanto riportato dal Giornale di Sicilia, Dionisi dovrebbe dare più spazio a chi ha giocato meno finora. Questa volta Claudio Gomes potrebbe restare in panchina. Il centrocampista nella partita contro il Cosena, aveva accusato dei crampi; al suo posto potrebbe agire come regista Ranocchia. Il quotidiano non esclude neppure un cambio di modulo a due soli mediani. In difesa dovrebbero essere schierato Buttaro, mentre in attacco dovrebbe trovarsi, fin dal primo minuto, Brunori affiancato probabilmente da Le Douaron.