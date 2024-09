Il DLC di Blasphemous II | Mea Culpa arriverà per la notte più terrificante dell’anno

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di lunedì 23 settembre 2024) Game Kitchen e Team17 Digital si preparano a tornare a Cvstodia, con il Meain mano, per sperimentare un finale alternativo diII. Con un nuovo finale, nuovi boss, nuove zone, nuove abilità, nuovi nemici, nuove missioni e una nuova New Game+, sperimentate Cvstodia come mai prima d’ora in questa massiccia espansione diII e diventate i detentori di uno dei manufatti più potenti: la Mea. L’espansione Meae l’aggiornamento True Torment usciranno il 31 ottobre su tutte le piattaforme. L’aggiornamento True Torment L’aggiornamento True Torment che, ricordiamo, sarà completamente gratuito, includerà: Zone ampliate:Il Coro delle Spine, la Cattedrale Sommersa e la Basilica degli Antichi Volti sono state rinnovate con nuove sfide da esplorare e conquistare.