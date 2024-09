Femminicidio Giulia Cecchettin al via il processo a Filippo Turetta | non è presente in aula

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 23 settembre 2024) Venezia, 23 settembre 2024 – A dieci mesi daldi, ha inizio il, reo confesso per il delitto e accusato di omicidio volontario pluriaggravato, occultamento di cadavere, porto d'armi e sequestro di persona. Il 22enne rischia l’ergastolo. Ma nell’della Corte d’assise di Venezia oggi non ci sarà: il suo team legale vuole evitare una spettacolarizzazione mediatica del. Parteciperà alle udienze successive, considerando anche che quella odierna ha un fine perlopiù organizzativo. E’ arrivato invece Gino, papà della vittima, che al petto indossa una spilla con l’immagine della figlia e la scritta “Vola in alto– Noi con te”. Avvicinato dai cronisti presenti, ha dichiarato che parlerà solo “alla fine dell’udienza”. Notizia in aggiornamento