E si arrivata pure tu | la colonna sonora di Parthenope a firma di Valerio Piccolo disponibile in digitale

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 23 settembre 2024) Tempo di lettura: 4 minutiDa venerdì 27 settembre saràin“E SI’TU” (https://metatrongroup.lnk.to/esapt) INRI\ Metatron Publishing, la canzone originale del nuovo film di Paolo Sorrentino “”, adel musicista e cantautore, il brano prodotto da Pino Pecorelli esce in due versioni: piano e archi e chitarra e anticipa il nuovo album di prossima uscita dell’artista. “E SI’TU“, sancisce l’inizio della collaborazione trae Metatron Publishing, editore musicale indipendente in un incontro, che rappresenta una fusione di idee, visioni e progetti che hanno come denominatore comune la passione per il Cinema. Il brano parla di un ritorno alle origini, sia linguistiche che metaforiche, dopo un viaggio tra diverse lingue del mondo. «Questo pezzo è la genesi dell’album.