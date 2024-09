Dodici anni fa l' ultimo confronto in terra ligure

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 23 settembre 2024) Era l'11 marzo 2012 quando all'Alberto Picco di La Spezia i padroni di casa - che conquisteranno al termine della stagione uno storico Triplete con campionato, Coppa Italia e Supercoppa di categoria - ospitavano, nel match valido per la 26ª giornata del girone B di Lega Pro (la 9ª del girone di ritorno), la Carrarese che, invece, chiuderà al nono posto. Lo Spezia, allenato da Michele Serena, scese in campo con Russo tra i pali, Bianchi, Lucioni, Gentili e Mora in difesa, Madonna, Lollo, Buzzegoli e Vannucchi a centrocampo e Marotta e Guerra in attacco. La Carrarese di Stefano Sottili, invece, rispose con Nocchi in porta, retroguardia a quattro formata da Piccini, Benassi, Anzalone e Vannucci, Orlandi, Corrent, Taddei e Belcastro in mezzo e il tandem offensivo Cori-Merini.