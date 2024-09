Chat control l’allarme delle piattaforme digitali | Un varco nella sicurezza per governi invasivi e criminali informatici L’Ue si fermi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) Molti lo davano per morto, dopo le elezioni di giugno, invece il regolamento europeo per sorvegliare ogni comunicazione inè vivo e vegeto. I difensori della privacy lo hanno ribattezzato “”: ieri ne ha discusso un gruppo di lavoro del Consiglio europeo, in vista della riunione del 10 ottobre, quando inazionali potrebbero già esprimere una posizione ufficiale. Il presidente di turno Viktor Orbàn ne caldeggia l’approvazione con un testo di compromesso. Intanto, le– come Meta, Signal, Proton mail, Threema – restano alla finestra, abbottonatissime. Ma lasciano trapelare profonda preoccupazione. Se Bruxelles approvasse le nuove norme, sottolineano, sarebbe la morte della crittografia end-end: cioè il baluardo a tutela della riservatezza dei cittadini, contro le intrusioni deie dei malintenzionati a caccia di dati sensibili.