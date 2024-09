Biondi e l' Arrogante Ribilitazione del Colonialismo Italiano

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 23 settembre 2024) L'Aquila - Maurizio Acerbo accusa il sindaco dell’Aquila, Pierluigi, di sostenere un evento neofascista volto a riabilitare il. Maurizio Acerbo, segretario nazionale di Rifondazione Comunista, ha duramente criticato il sindaco dell’Aquila, Pierluigi, accusandolo di favorire quella che ha definito una "riabilitazione del". Secondo Acerbo, il patrocinio concesso dal Comune a un'iniziativa organizzata da Casapound non è solo un atto formale, ma un vero e proprio riconoscimento del suo presunto "valore sociale, morale e culturale". Acerbo non ha risparmiato critiche dirette, affermando: "Il sindacofa finta di non comprendere che il patrocinio rappresenta una legittimazione. Così facendo, lui e la sua amministrazione disonorano la città dell’Aquila".