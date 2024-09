Belen mi ha accusato di averla tradita? Mi è dispiaciuto sentirlo Amadeus mi ha detto che mi sarei divertito ad Affari Tuoi | Stefano De Martino racconta

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) “è un programma che ha uno zoccolo duro a prescindere di chi lo conduca. Io ci metto del mio, poteva andare peggio”.Detra aneddoti e rivelazioni, sinella prima puntata della nuova stagione di “Passa dal Basement”, il podcast di Gianluca Gazzoli. È il conduttore del momento e il nuovo volto dell’access prime time di Rai1: ogni sera, alle 20.30, entra nelle case degli italiani con il game show dei ‘pacchi’. Uno spettacolo quotidiano in cui “mi sono visualizzato. Mi erano state proposte altre cose nel corso del tempo, anche di prestigio, ma non risuonavano con me. Adc’è un’affezione familiare – spiega –. Tante persone sono orfane di chi c’è stato prima, ma è lo scotto da pagare per gli emergenti. Lo ha subito anche chi è venuto prima di me”. Con, suo predecessore, nessun dissidio.