Yankee tornate a casa Firenze giallo sugli adesivi ostili in giro per le strade | rabbia o marketing?

(Di domenica 22 settembre 2024), 22 settembre 2024 – In estate, nei giorni in cui il Comune ’ripristinava’ il vincolo per mettere in affitto breve le abitazioni del centro storico, per ledisono comparse le prime scritte contro i turisti. “Tourist go home” era stato scritto su un parapetto di Ponte alle Grazie. Un messaggio chiaro e inequivocabile (cancellato neldi poche ore). Adesso il centro storico è stato tappezzato congialli con la scritta nera: “go home!”. Una trovata pubblicitaria? Il lancio di un’iniziativa? Un’operazione di guerrilla? L’ennesimo messaggio contro i tanti turisti che anche in questi giorni di settembre stanno visitando la città? Impossibile dare una risposta certa ma quello che passa è un messaggio dità.