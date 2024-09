Sla un test per la diagnosi con una precisione del 98 per cento Gli scienziati | Potrebbe essere disponibile fra 18 mesi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024) Un esame del sangue che individua la sclerosi laterale amiotrofica (SLA) con unadel 98 per. È questo il risultato straordinario cui sono uniti gli studiosi di un team di ricerca guidato dal Brain Chemistry Labs, un’organizzazione senza scopo di lucro con sede a Jackson Hole, nel Wyoming, USA, che hanno reso pubblici i loro risultati sulla rivista Brain Communication. L’importanza della– Si tratta come è facile intravedere un passo importante verso laper quelle tante persone che in alcuni casi attendonoperché venga individuata questa devastante malattia. La SLA è una malattia neurodegenerativa progressiva che colpisce i neuroni del cervello e del midollo spinale e provoca una paralisi graduale, che infine impedisce i movimenti.