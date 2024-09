Netanyahu all’assemblea Onu Zelensky insiste per le armi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024) ROMA Volodymir(foto)nel premere sugli occidentali perchè gli consentano di colpire in territorio russo con i missili a lungo raggio e ribadirà con forza questo appello incontrando Biden e gli altri leader occidentali che vedrà in occasione delll’Assemblea Generale dell’Onu, alla quale parlerà mercoledì e a cui parteciperà buona parte dei leader mondiali, compreso l’israelianoieri ha dovuto ingoiare lo scontato no russo alla partecipazione ad una seconda conferenza di pace sull’Ucraina. Ma va detto che negli ultimi giorni gli ucraini stanno inizando ad usare con grande successo il Palyanitsya, il nuovo missile da crociera di produzione nazionale che mercoledì scorso ha distrutto un grande depositi dinella regione di Tver, a Toropets. E ieri son stati messi a segno altri due colpi.