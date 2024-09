MotoGP Emilia-Romagna | Bastianini vince di forza all’ultimo respiro su Martin

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di domenica 22 settembre 2024) Life&People.it Il Gran Premiodell’scrive un altro capitolo importante nella trama di questo motomondiale. Sembrava una questione tra Bagnaia e, i due favoriti per la lotta al titolo ma quando meno te l’aspetti ecco Enea, che tira fuori il coniglio dal cilindro regalando una gara superlativa; con una “spallata” da cardiopalmagiro, si prende la vittoria strappandola a Jorge. Un finale al fotofinish che lascia il pubblico senza fiato.brilla, vittoria numero 100 per la Ducati in classe regina mentre Pecco Bagnaia vede allontanarsi Jorgenella classifica piloti ed è costretto a vedere il finale di corsa dai box. Una caduta a sette giri dal termine lo relega a -24 punti dal rivale, una giornata da dimenticare visto la splendida partenza dalla pole.