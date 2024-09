Galante | Inter e Milan hanno da perdere Ultimo derby storia

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 22 settembre 2024)negli anni ha giocato diverse volte il. Nel prepartita diTV, l’ex difensore parla di stasera ma anche del passato. LA PARTITA – Fabioguarda la formazione del: «Ci sono talmente tanti bravi giocatori che facciamo fatica a capire chi sia il titolarissimo e chi sia pronto a subentrare. C’era poi la partita di Champions League, quindi qualche cambio ci può stare. Invece non mi aspettavo questo 4-4-2 delcon Alvaro Morata e Tammy Abraham: è una squadra molto offensiva, l’avrà studiata così Paulo Fonseca e vedremo chi avrà ragione. Quando si parla disecondo me tutte e dueda, sono punti importanti per i tifosi e la classifica. Io ho avuto la fortuna di giocare idio, Genova e Torino: non conta la classifica, gli infortunati, gli squalificati e le assenze, sono partite a sé.