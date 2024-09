Tony Khan | Non voglio salire sul ring non voglio più trovarmi in una situazione come quella con l’Elite

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 21 settembre 2024) La scorsa primaveravenne aggredito fisicamente dale, in particolare, dagli Young Bucks. Il Presidente AEW finì con il prendersi un bel piledriver al centro delche lo mise fuorigioco. Da quando è nata la AEW, questa è stata l’unica volta in cuiha avuto uno “scontro” fisico sulè molto probabilmente sarà anche l’ultima. Durante una recente intervista, infatti, ha chiarito che non ha nessuna intenzione disulin futuro e di ritrovarsi nuovamente in situazioni simili. “Spero non succeda più” Durante una recente intervista con “amNewYork Metro”,ha chiarito di non voler più avere “scontri” fisici sul, cosìgli è suo malgrado capitato con gli Young Bucks, Jack Perry e Kazuchika Okada qualche mese fa: “Nonsulvolta non ci sono salito volontariamente.