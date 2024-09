PROBABILE FORMAZIONE Inter-Milan Gazzetta | in porta c’è Maignan doppio ballottaggio per Paulo Fonseca Le scelte

Leggi tutta la notizia su dailymilan

Fonseca, ecco la formazione per il derby con l'Inter: in conferma Maignan per Milan-Inter. Le probabili formazioni

E' una gara da dentro o fuori: Fonseca si gioca il futuro e anche un gran pezzo della carriera nel derby contro l'Inter, che arriva nel momento peggiore della stagione per i rossoneri. Leao e compagni sono, infatti, reduci da una gara anonima con il Liverpool, che ha mandato su tutte le furie i tifosi rossoneri per l'atteggiamento rinunciatario. La stracittadina milanese rappresenta, quindi, uno spartiacque cruciale per la stagione del Diavolo. Ecco che allora, secondo la Gazzetta dello Sport, il tecnico portoghese schiererà la miglior formazione per cercare di contrastare la forza dell'Inter. In porta c'è Mike Maignan, che ha recuperato dopo lo spavento per la botta rimediata nella sfida con il Liverpool.