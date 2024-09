Nonna uccisa a forbiciate dal nipote 20enne che poi chiama i carabinieri | L’ho colpita alla gola Orrore a Chiavari

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 21 settembre 2024)travolta dfollia. “Laè morta ma io sto bene”. Inizia così la raccapricciante telefonata di un ragazzo di 20 anni al numero unico delle emergenze. Simone Monteverdi hato idopo aver ucciso la, Andreina Canepa colpendola probabilmente al collo con un paio di forbici. Il fatto è accaduto anella mattinata di sabsato 21 settembre.vivevano inseme in corso Lavagna, a Tiggullio, provincia di Genova. Sul posto sono giunti il 118 e iche hanno portato il ragazzo in caserma. Ilè stato ritrovato sporco di sangue mentre la donna di 82 anni è stata trovata a terra senza vita. Il giovane reo confesso ha poi spiegato agli inquirenti i futili motivi per cui avrebbe compiuto tale. Un’atra tragedia dove la banalità del male lascia senza parole.