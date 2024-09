Maceratese a porte chiuse | Per noi è una novità

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024) "È un campionato in cui ogni gara presenta delle difficoltà e quindi non c’è da abbassare la guardia". Stefano Serangeli, dg della, avverte la squadra sulle insidie del match di domani a Porto d’Ascoli contro l’Atletico Mariner, formazione che dopo due turni non ha ancora mosso la classifica. "Giocheremo a– aggiunge – e per noi sarà una situazione insolita, poi dovremo stare attenti alle individualità degli avversari. Non ci saranno spettatori per causa di ordine pubblico". Il direttore generale della società biancorossa esamina la formazione locale. "Hanno degli elementi di valore ed esperienza, penso ad esempio al portiere Testa, lo scorso anno alla Civitanovese, al difensore Sosi e a Napolano che sa farsi valere sui calci piazzati, oltretutto giocheremo su un campo piccolo".