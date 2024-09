Hockey pista l’Italia si ferma a un passo dalla finale dei Mondiali 2024 Argentina vincente 5-4

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 21 settembre 2024) Un peccato, ma tanti tanti applausi alla nazionale italiana diai, in corso di svolgimento a Novara. Nella prima semi, in attesa di Portogallo-Spagna, gli azzurri sono stati infatti sconfittifortissimacon il punteggio di 4-5. Al Pala Igor la cornice di pubblico è pazzesca: 3.500 spettatori assiepano le tribune di un impianto che vede un primo tempo giocarsi a ritmi folli. Pronti via ed è subito botta e risposta: gol di Verona da una parte e pareggio di Navarro, che sfrutta una deviazione di Banini, dall’altra. A cavallo del quarto d’ora altra replica: rete di Martinez su tiro diretto, generato da un fallo da cartellino blu di Cocco, e pareggio dall’altra parte di Ipinazar con una conclusione beffarda su cui Acevedo non può nulla. Non c’è letteralmente un attimo di respiro, se non quello dato dai timeout.