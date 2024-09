Fortissimissimo Note classiche agli Agostiniani

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 21 settembre 2024) EMPOLI Arriva ad Empoli il primo concerto della nuova edizione di "Metropolitano", festival promosso dAmici della Musica di Firenze in collaborazione con il Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni. Ad inaugurare domani alle 18 al Cenacolo deglila rassegna dei giovani talenti sarà la pianista Rikako Tsujimoto. Nata in Giappone nel 1998, ha iniziato a studiare pianoforte all’età di tre anni. Una volta laureatasi a pieni voti all’Università delle Arti di Tokyo, ha proseguito gli studi al Conservatorio "Steffani" di Castelfranco, dove si laureata con il massimo dei voti e menzione d’onore. Successivamente ha tenuto diversi concerti da solista in Giappone e in Italia, ma anche in altri paesi europei e non.